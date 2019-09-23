Bloomberg закликав закрити доступ Коломойського до влади
Українська політика – крива доріжка, і новий президент Володимир Зеленський і його команда і оком не моргнуть, як опиняться заплямованими не менше попередників.
Про це пише оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.
Зеленський повинен довести, що не збирається зловживати владою заради допомоги дружкам і партнерам. Для початку слід перекрити Коломойському доступ і почати публічне розслідування труднощів Гонтаревої,
– зазначив він.
Бершидський також підкреслив, що коли до влади приходять з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання.
"Коли до влади приходиш з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання. Коломойський — не той, хто охоче почне грати за новими правилами, і вже через одне це Зеленському і його призначенцям слід бути насторожі й уникати з ним всіляких контактів", – додав оглядач Bloomberg.