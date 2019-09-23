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      Bloomberg закликав закрити доступ Коломойського до влади

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      Коломойський
      Коломойський / 112.ua

      Українська політика – крива доріжка, і новий президент Володимир Зеленський і його команда і оком не моргнуть, як опиняться заплямованими не менше попередників.

      Про це пише оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

      Зеленський повинен довести, що не збирається зловживати владою заради допомоги дружкам і партнерам. Для початку слід перекрити Коломойському доступ і почати публічне розслідування труднощів Гонтаревої,
      – зазначив він.

      Бершидський також підкреслив, що коли до влади приходять з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання.

      "Коли до влади приходиш з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання. Коломойський — не той, хто охоче почне грати за новими правилами, і вже через одне це Зеленському і його призначенцям слід бути насторожі й уникати з ним всіляких контактів", – додав оглядач Bloomberg.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Ігор Коломойський Володимир Зеленський
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