Bloomberg закликав закрити доступ Коломойського до влади

Українська політика – крива доріжка, і новий президент Володимир Зеленський і його команда і оком не моргнуть, як опиняться заплямованими не менше попередників.

Про це пише оглядач агентства Bloomberg Леонід Бершидський.

Зеленський повинен довести, що не збирається зловживати владою заради допомоги дружкам і партнерам. Для початку слід перекрити Коломойському доступ і почати публічне розслідування труднощів Гонтаревої,

– зазначив він.

Бершидський також підкреслив, що коли до влади приходять з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання.

"Коли до влади приходиш з платформою всеосяжних змін, це накладає певні зобов'язання. Коломойський — не той, хто охоче почне грати за новими правилами, і вже через одне це Зеленському і його призначенцям слід бути насторожі й уникати з ним всіляких контактів", – додав оглядач Bloomberg.