Кадры со стягиванием российской техники к украинским границам обнародовали в телеграм-канале, который занимается мониторингом авиадиапазона Воздушно-космических сил России, а также обзором военной ситуации в мире.

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Москва продолжает перебрасывать технику к границам Украины

В Брянской области на железнодорожную станцию Клинцы 19 декабря прибыло много военной техники:

  • тяжелый механизированный мост ТММ-3;
  • экскаватор ЭОВ-4421;
  • гусеничный транспортер ПТС-4;
  • самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит";
  • инженерная машина заграждения ИМР-3М;
  • автокраны;
  • несколько БМП-2К,
  • БТР,
  • бензовозы.

На обнародованных в сети роликах с железной дороги заметно длинный состав, нагруженный разнообразной техникой. Расположены Клинцы на расстоянии всего 46 километров от границы Украины.

У границы Украины заметили новую российскую технику: смотрите видео

Из Воронежской области техника исчезла

Однако на станции Масловка под Воронежем, где раньше массово разгружали военную технику, теперь ничего нет. Ранее французские СМИ сняли там репортаж с накоплением войск. На кадрах были видны танки Т-72Б3, БТР и БМП, артиллерия.

На станции Масловка уже нет техники: смотрите видео

Ранее на станции было много российской техники: смотрите видео