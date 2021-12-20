Кадры со стягиванием российской техники к украинским границам обнародовали в телеграм-канале, который занимается мониторингом авиадиапазона Воздушно-космических сил России, а также обзором военной ситуации в мире.
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Москва продолжает перебрасывать технику к границам Украины
В Брянской области на железнодорожную станцию Клинцы 19 декабря прибыло много военной техники:
- тяжелый механизированный мост ТММ-3;
- экскаватор ЭОВ-4421;
- гусеничный транспортер ПТС-4;
- самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит";
- инженерная машина заграждения ИМР-3М;
- автокраны;
- несколько БМП-2К,
- БТР,
- бензовозы.
На обнародованных в сети роликах с железной дороги заметно длинный состав, нагруженный разнообразной техникой. Расположены Клинцы на расстоянии всего 46 километров от границы Украины.
У границы Украины заметили новую российскую технику: смотрите видео
Из Воронежской области техника исчезла
Однако на станции Масловка под Воронежем, где раньше массово разгружали военную технику, теперь ничего нет. Ранее французские СМИ сняли там репортаж с накоплением войск. На кадрах были видны танки Т-72Б3, БТР и БМП, артиллерия.
На станции Масловка уже нет техники: смотрите видео
Ранее на станции было много российской техники: смотрите видео