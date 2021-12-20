Кадры со стягиванием российской техники к украинским границам обнародовали в телеграм-канале, который занимается мониторингом авиадиапазона Воздушно-космических сил России, а также обзором военной ситуации в мире.

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Москва продолжает перебрасывать технику к границам Украины

В Брянской области на железнодорожную станцию Клинцы 19 декабря прибыло много военной техники:

тяжелый механизированный мост ТММ-3;

экскаватор ЭОВ-4421;

гусеничный транспортер ПТС-4;

самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит";

инженерная машина заграждения ИМР-3М;

автокраны;

несколько БМП-2К,

БТР,

бензовозы.

На обнародованных в сети роликах с железной дороги заметно длинный состав, нагруженный разнообразной техникой. Расположены Клинцы на расстоянии всего 46 километров от границы Украины.

У границы Украины заметили новую российскую технику: смотрите видео

Из Воронежской области техника исчезла

Однако на станции Масловка под Воронежем, где раньше массово разгружали военную технику, теперь ничего нет. Ранее французские СМИ сняли там репортаж с накоплением войск. На кадрах были видны танки Т-72Б3, БТР и БМП, артиллерия.

На станции Масловка уже нет техники: смотрите видео

Ранее на станции было много российской техники: смотрите видео

Обратите внимание! Исследователи DFRLab выяснили, что Россия продолжает накапливать войска вблизи украинской границы. Об этом свидетельствуют информация в соцсетях и данные спутников. В частности, на днях заметили перемещение подразделений из района Санкт-Петербурга в Курск, от которого до границы Украины примерно 100 километров.