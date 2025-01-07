Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung. В июне 2024 года в Берлине Rheinmetall и Украина подписали меморандум о сотрудничестве.

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Что известно о БМП Lynx

При подписании меморандума в 2024 году речь шла о создании совместного предприятия по производству артиллерийских боеприпасов в Украине и поставки Lynx. Тогда Rheinmetall также выражала заинтересованность в скорейшем производстве этих систем в Украине.

Lynx KF41 были впервые представлены в июне в 2018 году на выставке Eurosatory в Париже.

За эти несколько лет только Венгрия решила приобрести себе такие новейшие бронетранспортеры. Речь шла о сумме более 2 миллиардов евро.

Известно, что БМП Lynx предназначена для уничтожения вражеской пехоты и легкобронированных целей и может развивать скорость до 80 километров в час.

Также броня машины может защитить от противотанкового оружия, боеприпасов среднего калибра, осколочной артиллерии и бомб. А еще она оснащена пушками и пулеметами.

Lynx имеет большой внутренний объем: там может поместиться трое членов экипажа и пехотной группы с количеством мест до девяти солдат.

Внешние параметры БМП также внушительны: высота 3,73 метра, длина 8,49 метра и ширина 3,8 метра. Ее вес – 45 тонн.