Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж сказал 24 Каналу, что оружие теперь будут передавать быстро – через несколько дней или недель. Новый пакет позволит наступать и создать предпосылки для вероятного переговорного процесса.

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Какое оружие может получить Украина после "Рамштайна"

Генерал армии рассказал, что сейчас реализуется большой пакет вооружения, который предполагался еще после голосования в Конгрессе США о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов.

Говорится о следующем оружии:

ракетные системы от ATACMS до HIMARS и M270 MLRS;

средства ПВО, начиная с Patriot;

радиолокационные установки;

миллионы боеприпасов, в частности кассетных;

миномёты;

гаубицы;

противотанковые системы.

Если сейчас усилить имеющееся оружие новым пакетом, это обесценит живую силу врага, технику, РЭБы, "Шахеды" и другие новейшие системы, которые Россия применяет против украинских военных, создавая проблемы. Также удары по российским тактическим аэродромам обесценят вражеские удары КАБами.

Именно это предусматривает американский пакет. Тогда подключится Великобритания, Германия, Франция, страны Скандинавии и другие, которые сегодня частично нас обеспечивают вооружением,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Важно то, что оружие уже будет поступать не месяцами и годами, а неделями и днями. Ожидается, что после "Рамштайна" будет наработана глобальная модель, которая обеспечит Украину вооружением на целый год. Это уже позволит не только держать оборону, а проводить наступление и создавать предпосылки для переговорного процесса.

Добавим, что в 2026 году Украина получит 180 тысяч боеприпасов калибра 35 миллиметров для установок Gepard от немецкой компании Rheinmetall.