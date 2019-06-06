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      BMW оригинально поздравила директора Mercedes с отставкой: смешное видео

      Авто24 6 Читати новину українською

      Глава Mercedes-Benz Дитер Цетше покинул свой пост, а потому конкуренты из BMW поздравили его с этим событием забавным видео.

      Видео иллюстрирует последний рабочий день главы правления, где он прощается с сотрудниками фирмы, которой посвятил много лет.

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      Его провожают аплодисментами, ведь он проработал в Mercedes 13 лет. Затем его привозят домой на корпоративном седане Mercedes-Benz S-класса и оставляют у дверей. После этого он заходит в гараж с фразой: "Наконец свобода" и оттуда выезжает на BMW i8.

      К слову, Дитера Цетше сыграл важную роль в том, чтобы спасти Mercedes от коллапса после альянса с Chrysler. Также ему приписывают и возвращение марки к высоким стандартам качества.

      Смотрите видео поздравление от компании BMW для Дитера Цетше:

       

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      Теги: Транспорт BMW Mercedes-Benz Авто24
      Источник: 24 канал
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