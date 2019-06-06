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      BMW оригінально привітали директора Mercedes з відставкою: кумедне відео

      Авто24 644 Читать новость на русском

      Голова Mercedes-Benz Дітера Цетше залишив свою посаду, а конкуренти з BMW привітали його з цією подією кумедним відео.

      Відео іллюструє останній робочий день голови правління, де він прощається з працівниками фірми, якій присвятив багато років.

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      Його проводжають оплесками, адже він пропрацював у Mercedes 13 років. Потім його привозять додому на корпоративному седані Mercedes-Benz S-класу та залишають біля дверей. Після цього він заходить в гараж з фразою: "Нарешті свобода" і звідти виїжджає  на BMW i8.

      До слова, Дітера Цетше відіграв важливу роль в тому, аби врятувати Mercedes від коллапсу після альянсу із Chrysler. Також йому приписують і повернення марки до високих стандартів якості. 

      Дивіться відео привітання від компанії BMW для Дітера Цетше:

       

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      Теги: Авто24 Mercedes-Benz BMW Транспорт
      Джерело: 24 канал
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