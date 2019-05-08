19:19
8 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: НАТО вже в Росії. Відповідь Дудю від "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:56, 7 травня
      Вєсті.UA: Доля Луценка в команді Зеленського. Чого Шуфрич поїхав у Крим
      Вєсті.UA
      19:13, 7 травня
      Пристрасті навколо скандальних ТЕЦ Дубневичів: нові деталі від журналістів
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Татуювання для всіх
      Згадати все
      23:20, 3 травня
      Телеканал новин 24 Програми Авто24
      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      Тест-драйв найпопулярнішого у світі автомобіля Toyota Corolla: фото та відео

      Авто24 189 Читать новость на русском

      Toyota Corolla наразі вважають однією із найпопулярніших у світі машин. Ще у 1996 році було випущено 46 мільйонів екземплярів цього автомобіля.

      Зовні модель дуже нагадує зменшену Toyota Camry. У "Седана" багажник вміщує 471 літр, а на задньому ряду місця вистачить навіть високим пасажирам.

      Читайте також: У нових моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та 3D-панель приладів

      Багатше став виглядати і салон. Над центральною консоллю височіє 8-дюймовий сенсорний монітор. Є монітор і на панелі приладів, на якому виводиться чимало графічної інформації.

      Панель приладів у Toyota Corolla
      Панель приладів у Toyota Corolla

      Використання нової платформи TNGA дало відчутні результати. Toyota Corolla стала значно краще керуватися, проте в цьому авто не хочеться швидко ганятися. Головна річ, яка вражає одразу, – це відчутний комфорт. Також Corolla здається дуже тихим автомобілем, взагалі нічого не чути: ні коліс, ні аеродинаміки чи ударів від ямок.

      Автомобіль Toyota Corolla
      Автомобіль Toyota Corolla

      На панелі приладів світиться цифра – 17,5 кілометрів на одному літрові пального. Тобто це 5 літрів бензину на кожні 100 кілометрів. До того ж, гібридний прилад дає чимало переваг у першу чергу в міському режимі – всі затори ти можеш проїхати виключно на електриці, не спалюючи пального.

      Сумарна потужність Toyota Corolla – 122 "конячі сили". На прикладі цієї машини ти відчуваєш, що Toyota довела концепцію гібридного привода майже до бездоганності.

      blog_ava
      Меланія Трамп обирає денім: перша леді США показує, як носити джинсові сукні
      сьогодні
      5096
      Теги: Авто24 Авто Транспорт Toyota
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      сьогодні , 19:01 Красный Крест в Украине и в "ЛНР" – почувствуйте разницу
      Ольга Черненко 231
      10 років "Східного партнерства": замість "мосту" – "рів з крокодилами", або Чим ризикує Україна
      сьогодні , 17:01 10 років "Східного партнерства": замість "мосту" – "рів з крокодилами", або Чим ризикує Україна
      Борис Немировський 536
      Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      сьогодні , 15:31 Олена Танасевич очолила Антикорупційний суд: що відомо про її нерухомість
      1932
      Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      сьогодні , 15:01 Паника в дыму, – как проходила эвакуация людей из горящего самолета в Москве
      Юрій Бутусов 1646
      Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      сьогодні , 13:55 Чому депутати відтягують інавгурацію Зеленського
      Олексій Мінаков 2589
      Одна з найстаріших автомобільних компаній припиняє своє існування
       17 листопада 2017 , 13:00
      На Кіпрі знайшли автосалон Toyota із зразками авто 1970 року: фото
       22 листопада 2017 , 11:39
      Porsche за півроку продав більше машин, ніж Lamborghini за всю свою історію
       1 травня 2018 , 09:10
      Renault показала концепт маршрутки майбутнього
       16 березня 2018 , 17:57
      В Японії можна буде взяти машини преміум-класу на прокат
       28 лютого , 18:10
      Додаток Google для електромобілів. Нові потужні моделі від Nissan
      20 листопада 2018 , 16:40
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук