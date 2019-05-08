Тест-драйв найпопулярнішого у світі автомобіля Toyota Corolla: фото та відео

Toyota Corolla наразі вважають однією із найпопулярніших у світі машин. Ще у 1996 році було випущено 46 мільйонів екземплярів цього автомобіля.

Зовні модель дуже нагадує зменшену Toyota Camry. У "Седана" багажник вміщує 471 літр, а на задньому ряду місця вистачить навіть високим пасажирам.

Читайте також: У нових моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та 3D-панель приладів

Багатше став виглядати і салон. Над центральною консоллю височіє 8-дюймовий сенсорний монітор. Є монітор і на панелі приладів, на якому виводиться чимало графічної інформації.



Панель приладів у Toyota Corolla

Використання нової платформи TNGA дало відчутні результати. Toyota Corolla стала значно краще керуватися, проте в цьому авто не хочеться швидко ганятися. Головна річ, яка вражає одразу, – це відчутний комфорт. Також Corolla здається дуже тихим автомобілем, взагалі нічого не чути: ні коліс, ні аеродинаміки чи ударів від ямок.



Автомобіль Toyota Corolla

На панелі приладів світиться цифра – 17,5 кілометрів на одному літрові пального. Тобто це 5 літрів бензину на кожні 100 кілометрів. До того ж, гібридний прилад дає чимало переваг у першу чергу в міському режимі – всі затори ти можеш проїхати виключно на електриці, не спалюючи пального.

Сумарна потужність Toyota Corolla – 122 "конячі сили". На прикладі цієї машини ти відчуваєш, що Toyota довела концепцію гібридного привода майже до бездоганності.