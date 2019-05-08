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      Тест-драйв самого популярного в мире автомобиля Toyota Corolla: фото и видео

      Авто24 43 Читати новину українською

      Toyota Corolla сейчас считают одной из самых популярных в мире машин. Еще в 1996 году было выпущено 46 миллионов экземпляров этого автомобиля.

      Внешне модель очень напоминает уменьшенную Toyota Camry. У "Седана" багажник вмещает 471 литр, а на заднем ряду места хватит даже высоким пассажирам.

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      Богаче стал выглядеть и салон. Над центральной консолью возвышается 8-дюймовый сенсорный монитор. Есть монитор и на панели приборов, на котором выводится немало графической информации.

      Панель приладів у Toyota Corolla
      Панель приборов в Toyota Corolla

      Использование новой платформы TNGA дало ощутимые результаты. Toyota Corolla стала значительно лучше управляться, однако в этом авто не хочется быстро гоняться. Главная вещь, которая поражает сразу, – это ощутимый комфорт. Также Corolla кажется очень тихим автомобилем, вообще ничего не слышно: ни колес, ни аэродинамики или ударов от ямок.

      Автомобіль Toyota Corolla
      Автомобиль Toyota Corolla

      На панели приборов светится цифра – 17,5 километров на одном литре топлива. То есть это 5 литров бензина на каждые 100 километров. К тому же, гибридный прибор дает немало преимуществ в первую очередь в городском режиме – все пробки ты можешь проехать исключительно на электричестве, не сжигая топлива.

      Суммарная мощность Toyota Corolla – 122 "лошадиные силы". На примере этой машины ты чувствуешь, что Toyota довела концепцию гибридного привода почти до безупречности.

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      Теги: Транспорт Авто Авто24 Toyota
      Источник: 24 канал
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