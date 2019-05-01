14:31
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Авто24
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В новых моделях Hyundai может появиться сенсорный руль и 3D-панель приборов

      Авто24 18 Читати новину українською

      С каждым новым поколением модернизация в автомобилях выходит на более высокий уровень. Например, компания Hyundai разработала новые функции для руля в автомобиле.

      В частности, на руле будут функции увеличения громкости аудио и навигационная система. А панель приборов теперь будет состоять из двух дисплеев, расположенных друг под другом, что позволяет создать эффект объемных изображений.

      Читайте также: Peugeot отказывается от нескольких известных моделей авто: известна причина

      Кроме того, в руль интегрированы два дисплея, графика на которых меняется в зависимости от выбранного пункта меню на приборной панели, а также параметров движения. Назначение каждой кнопки можно настроить самостоятельно, всего их может быть максимум пять.

      У моделях Hyundai може з’явитися сенсорне кермо та приладова 3D-панель
      В моделях Hyundai может появиться сенсорный руль и приборная 3D-панель

      Неизвестно, появятся ли эти технологии в серийных машинах. Но такие разработки показывают, что количество информации для водителей и необходимость синхронизировать работу с несколькими гаджетами одновременно бросает новые вызовы специалистам.

      О британских гиперкарах Lotus, которые будут выпускать в Китае, и о том, что норвежцы закупили более 4500 новых автомобилей Model3 Tesla – смотрите в видео.

      blog_ava
      Меню на пикник: 14 рецептов блюд, которые можно приготовить на природе
      сегодня
      135088
      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сегодня , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 842
      Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      сегодня , 11:04 Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая
      Андрій Шляхтін 3192
      Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      сегодня , 10:03 Украинцы будут платить за коммуналку по-новому: домоправители, абонплата и пеня
      Яніна Ткачук 4381
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сегодня , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2342
      Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      сегодня , 07:02 Новая коммуналка, цена газа, техосмотр и медкарта: что изменится в мае
      Яніна Ткачук 3279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук