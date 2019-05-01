В новых моделях Hyundai может появиться сенсорный руль и 3D-панель приборов

С каждым новым поколением модернизация в автомобилях выходит на более высокий уровень. Например, компания Hyundai разработала новые функции для руля в автомобиле.

В частности, на руле будут функции увеличения громкости аудио и навигационная система. А панель приборов теперь будет состоять из двух дисплеев, расположенных друг под другом, что позволяет создать эффект объемных изображений.

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Кроме того, в руль интегрированы два дисплея, графика на которых меняется в зависимости от выбранного пункта меню на приборной панели, а также параметров движения. Назначение каждой кнопки можно настроить самостоятельно, всего их может быть максимум пять.



В моделях Hyundai может появиться сенсорный руль и приборная 3D-панель

Неизвестно, появятся ли эти технологии в серийных машинах. Но такие разработки показывают, что количество информации для водителей и необходимость синхронизировать работу с несколькими гаджетами одновременно бросает новые вызовы специалистам.

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