Peugeot отказывается от нескольких известных моделей автомобилей: известна причина

Новые жесткие экологические нормы вынудили отказаться французской компании Peugeot от двух известных моделей автомобилей.

Спортивные модели компании Peugeot – 308 GT и 308 GTI будут удалены из линейки производителя в конце 2019 года.

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Все ради улучшения среднего уровня выбросов по бренду. Если компания нарушит эти нормы, то ее будут ждать большие штрафы.

Фото Peugeot 308 GT:

Однако Peugeot не останется без горячих хэтчбеков. Следующее поколение 308 GTI, которая дебютирует уже в 2020 году, будет иметь гибридный привод.

Фото Peugeot 308 GTI:

Также Peugeot хочет снизить количество опций для всех моделей. Это уменьшит их вес, а соответственно и улучшить экологичность.