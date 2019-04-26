Peugeot отказывается от нескольких известных моделей автомобилей: известна причина
Новые жесткие экологические нормы вынудили отказаться французской компании Peugeot от двух известных моделей автомобилей.
Спортивные модели компании Peugeot – 308 GT и 308 GTI будут удалены из линейки производителя в конце 2019 года.
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Все ради улучшения среднего уровня выбросов по бренду. Если компания нарушит эти нормы, то ее будут ждать большие штрафы.
Фото Peugeot 308 GT:
Однако Peugeot не останется без горячих хэтчбеков. Следующее поколение 308 GTI, которая дебютирует уже в 2020 году, будет иметь гибридный привод.
Фото Peugeot 308 GTI:
Также Peugeot хочет снизить количество опций для всех моделей. Это уменьшит их вес, а соответственно и улучшить экологичность.
Источник: 24 канал
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