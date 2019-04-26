18:46
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Программы Авто24
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Peugeot отказывается от нескольких известных моделей автомобилей: известна причина

      Авто24 35 Читати новину українською

      Новые жесткие экологические нормы вынудили отказаться французской компании Peugeot от двух известных моделей автомобилей.

      Спортивные модели компании Peugeot – 308 GT и 308 GTI будут удалены из линейки производителя в конце 2019 года.

      Читайте также: Ferrari отзывает 2000 суперкаров из-за угрозы их самовозгорания

      Все ради улучшения среднего уровня выбросов по бренду. Если компания нарушит эти нормы, то ее будут ждать большие штрафы.

      Фото Peugeot 308 GT:

      Однако Peugeot не останется без горячих хэтчбеков. Следующее поколение 308 GTI, которая дебютирует уже в 2020 году, будет иметь гибридный привод.

      Фото Peugeot 308 GTI:

      Также Peugeot хочет снизить количество опций для всех моделей. Это уменьшит их вес, а соответственно и улучшить экологичность.

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      73709
      Теги: Транспорт Авто Авто24
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      сегодня , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 284
      Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      сегодня , 17:17 Чорнобиль нікуди не дівся – ми живемо на радіаційній пороховій діжці
      Віталій Ковач 403
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 656
      Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
      сегодня , 15:30 Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
      126
      "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      сегодня , 15:00 "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      Наталя Ромашова 1591
      На Кипре нашли автосалон Toyota с образцами авто 1970
       22 ноября 2017 , 11:45
      В мире резко отказываются от авто с двигателями внутреннего сгорания
       3 ноября 2017 , 13:17
      Renault показала концепт маршрутки будущего
      16 марта 2018 , 18:01
      Определили самое мощное купе для дорог общего пользования
       30 марта 2018 , 17:57
      Компания Bloodhound нашла инвестора для проекта самого быстрого авто на планете
       12 января , 22:35
      Lotus оригинально поздравил своих поклонников с праздниками. Эксклюзивный флагман Lincoln
       12 января , 09:30
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук