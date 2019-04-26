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      МОВНЕ ПИТАННЯ ЧОРНОБИЛЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ООН

      Peugeot відмовляється від кількох відомих моделей авто: відома причина

      Авто24 250 Читать новость на русском

      Нові жорсткі екологічні норми змусили відмовитись французькій компанії Peugeot від двох відомих моделей авто.

      Спортивні моделі компанії Peugeot – 308 GT і 308 GTI будуть видалені з лінійки виробника в кінці 2019 року. 

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      Все заради покращення середнього рівня викидів щодо бренду. Якщо компанія порушить ці норми, то на неї чекатимуть чималі штрафи. 

      Фото Peugeot 308 GT:

      Однак Peugeot не залишиться без гарячих хетчбеків. Наступна генерація 308 GTІ, яка дебютує вже у 2020 році, матиме гібридний привод.

      Фото Peugeot 308 GTI:

      Також Peugeot хоче знизити кількість опцій для усіх моделей. Це зменшить їхню вагу, а відповідно і покращити екологічність.

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      Теги: Авто24 Авто Транспорт
      Джерело: 24 канал
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