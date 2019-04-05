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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Ferrari відкликає 2 тисячі суперкарів через загрозу їх самозагоряння

      Авто24 123 Читать новость на русском

      У Північній Америці, найбільшому ринку для Феррарі відкликають понад дві тисячі італійських суперкарів. Все через те, що розробники виявили несправність. Тож, цілком можливо, що вартісні автівки можуть самозагорятися.

      Розробники Ferrari підкреслили, що загроза може з'явитися через некоректну роботу деталей, які надходять від постачальників.

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      Тож, найближчим часом постачальника можуть замінити, але виробник все одно відкличе моделі 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast та GTC4Lusso.


      Ferrari 488 GTB


      Ferrari 488 Spider


      Ferrari 812 Superfast

      Під акцію підпадають навіть унікальні LAFerrari Aperta з лімітованої серії. До слова, їх вартість сягає двох мільйонів доларів.

      Про те, чому американці бояться автономних авто, а також, як виглядають гоночні симулятори Forza Motorsport 7 та Forza Horizon 4 – дивіться у програмі.

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      Теги: Авто24 Транспорт
      Джерело: 24 канал
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