Ferrari відкликає 2 тисячі суперкарів через загрозу їх самозагоряння

У Північній Америці, найбільшому ринку для Феррарі відкликають понад дві тисячі італійських суперкарів. Все через те, що розробники виявили несправність. Тож, цілком можливо, що вартісні автівки можуть самозагорятися.

Розробники Ferrari підкреслили, що загроза може з'явитися через некоректну роботу деталей, які надходять від постачальників.

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Тож, найближчим часом постачальника можуть замінити, але виробник все одно відкличе моделі 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast та GTC4Lusso.



Ferrari 488 GTB



Ferrari 488 Spider



Ferrari 812 Superfast

Під акцію підпадають навіть унікальні LAFerrari Aperta з лімітованої серії. До слова, їх вартість сягає двох мільйонів доларів.

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