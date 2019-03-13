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      Lamborghini показала відкрите купе Huracan Spyder

      Авто24 61 Читать новость на русском

      Після того, як Lamborghini презентував нову версію купе Huracan Evo, тепер черга показати і відкриту версію без даху, яку назвали Spyder.

      М'який дах обладнано електроприводом, який за 17 секунд складається або розкладається навіть на швидкості до 50 кілометрів на годину.

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      Окремо можна відкрити заднє вікно, яке не тільки дасть більше свіжого повітря при закритому даху, але й дозволить краще чути мотор V10.


      Мотор V10 в Spyder

      А послухати є що, бо з 5,2-літрового атмосферного шедевра інженерії витискають силу 640 породистих італійських скакунів. Тому Spyder розганяється до сотні за 3,1 секунди, набираючи максимум 325 кілометрів на годину.

      spyder lamborghini
      Lamborghini Spyder

      Щоправда, за такого італійця треба віддати півцарства, а точніше 202 тисячі євро.

      blog_ava
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      Теги: Авто24 Авто Транспорт Авто 24
      Джерело: 24 канал
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