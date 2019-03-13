Lamborghini показала открытое купе Huracan Spyder

После того, как Lamborghini представила новую версию купе Huracan Evo, теперь время показать и открытую версию без крыши, которую назвали Spyder.

Мягкую крышу оборудовано электроприводом, который за 17 секунд складывается или раскладывается даже на скорости до 50 километров в час.

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Отдельно можно открыть заднее окно, которое не только даст больше свежего воздуха при закрытой крыше, но и позволит лучше слышать мотор V10.



Мотор V10 в Spyder

А послушать есть что, потому что с 5,2-литрового атмосферного шедевра инженерии вытесняют силу 640 породистых итальянских скакунов. Поэтому Spyder разгоняется до сотни за 3,1 секунды, набирая максимум 325 километров в час.

Lamborghini Spyder

Правда, за такого итальянца надо отдать полцарства, а точнее 202 тысячи евро.