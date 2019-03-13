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      Lamborghini показала открытое купе Huracan Spyder

      Авто24 22 Читати новину українською

      После того, как Lamborghini представила новую версию купе Huracan Evo, теперь время показать и открытую версию без крыши, которую назвали Spyder.

      Мягкую крышу оборудовано электроприводом, который за 17 секунд складывается или раскладывается даже на скорости до 50 километров в час.

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      Отдельно можно открыть заднее окно, которое не только даст больше свежего воздуха при закрытой крыше, но и позволит лучше слышать мотор V10.


      Мотор V10 в Spyder

      А послушать есть что, потому что с 5,2-литрового атмосферного шедевра инженерии вытесняют силу 640 породистых итальянских скакунов. Поэтому Spyder разгоняется до сотни за 3,1 секунды, набирая максимум 325 километров в час.

      spyder lamborghini

      Lamborghini Spyder

      Правда, за такого итальянца надо отдать полцарства, а точнее 202 тысячи евро.

      blog_ava
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      Теги: Транспорт Авто24 Авто Авто 24
      Источник: 24 канал
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