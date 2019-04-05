Ferrari отзывает 2 тысячи суперкаров из-за угрозы их самовозгорания

В Северной Америке, крупнейшем рынке для Феррари отзывают более двух тысяч итальянских суперкаров. Все из-за того, что разработчики обнаружили неисправность. Поэтому, вполне возможно, что стоимостные машины могут самовозгораться.

Разработчики Ferrari подчеркнули, что угроза может появиться из-за некорректной работы деталей, которые поступают от поставщиков.

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Поэтому, в ближайшее время поставщика могут заменить, но производитель все равно отзовет модели 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast и GTC4Lusso.



Ferrari 488 GTB



Ferrari 488 Spider



Ferrari 812 Superfast

Под акцию подпадают даже уникальные LAFerrari Aperta из лимитированной серии. К слову, их стоимость достигает двух миллионов долларов.

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