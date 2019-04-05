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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Ferrari отзывает 2 тысячи суперкаров из-за угрозы их самовозгорания

      Авто24 22 Читати новину українською

      В Северной Америке, крупнейшем рынке для Феррари отзывают более двух тысяч итальянских суперкаров. Все из-за того, что разработчики обнаружили неисправность. Поэтому, вполне возможно, что стоимостные машины могут самовозгораться.

      Разработчики Ferrari подчеркнули, что угроза может появиться из-за некорректной работы деталей, которые поступают от поставщиков.

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      Поэтому, в ближайшее время поставщика могут заменить, но производитель все равно отзовет модели 488 GTB, 488 Spider, 812 Superfast и GTC4Lusso.


      Ferrari 488 GTB


      Ferrari 488 Spider


      Ferrari 812 Superfast

      Под акцию подпадают даже уникальные LAFerrari Aperta из лимитированной серии. К слову, их стоимость достигает двух миллионов долларов.

      О том, почему американцы боятся автономных авто, а также, как выглядят гоночные симуляторы Forza Motorsport 7 и Forza Horizon 4 – смотрите в программе.

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      Теги: Транспорт Авто24
      Источник: 24 канал
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