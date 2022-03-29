Видеообращение представителя ГСЧС опубликовали на официальной странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в фейсбуке.

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В сообщении отметили, что спасатели ГСЧС вынуждены ежедневно ликвидировать сотни пожаров на открытых территориях и в природных экосистемах. Обратите внимание, что выезды на тушение такого рода пожаров связывают руки нашим пожарным и отбирают силы для насущных вызовов.

В частности, такие неконтролируемые горения представляют угрозу национальной безопасности Украины, которая находится в состоянии войны.

В ГСЧС отметили, что сейчас приближается пожароопасный период, значительно увеличивающий риск перекидывания огня на лесные массивы. А их тушение требует значительных ресурсов – как человеческих, так и материальных.

Информация о том, что войска РФ образуют склады оружия на территории Чернобыльской зоны особенно опасна. Поскольку в таких условиях любое возгорание в чернобыльских лесах имеет все шансы перерасти в масштабный пожар с катастрофическими последствиями.

Ситуацию можно охарактеризовать как сиденье на бочонке с порохом, ведь гасить огонь на оккупированной территории не то, что проблематично, но и вовсе не является возможным,

– рассказал спикер.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает, что в последний раз, когда были масштабные пожары в Чернобыльской зоне в 2020 году, ситуацию спас самоотверженный труд украинских пожарных, авиация и дождь.

Однако сегодня невозможно привлечь ни личный состав, ни авиацию ГСЧС.

"А о дожде будут молиться граждане Беларуси, когда радиоактивный огонь дойдет до их границы, с которой они запускают ракеты по Украине", – сказал спикер ГСЧС.

Украинские спасатели поддерживают требование немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения ЧАЭС и введению туда специальной миссии ООН. Такие действия должны сделать невозможным дальнейшее использование зоны российскими войсками.

Видеообращение от ГСЧС Украины: