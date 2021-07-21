Ищите настоящих убийц

Общественный активист, ветеран российско-украинской войны Сергей Филимонов, который в свое время был руководителем киевского центра "Гражданского Корпуса Азов", сообщил в Facebook, что к этому преступлению может быть причастен гражданин России Сергей Коротких, известный также под прозвищами "Боцман" и "Малюта".

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"Существует несколько журналистских расследований, которые указывают на причастность к этому убийству ближайшего окружения Арсена Авакова. Расследователи называют конкретные имена и фамилии. В частности Сергея Коротких, гражданина России, бывшего главу департамента охраны стратегических объектов в МВД. Боцман-Малюта-Коротких до сих пор не был допрошен несмотря на многочисленные признаки его причастности к этому и другим убийствам", – пишет Филимонов.

Сегодня, в пятую годовщину смерти, уже абсолютно всем очевидно, что руководство МВД системно и упорно саботировало следствие и манипулировало общественным мнением,

– убежден Сергей Филимонов.

"В дополнение – если еще 3 года назад могли быть какие-то сомнения относительно того, покрывает ли руководство МВД реальных убийц, то сейчас, после развала дела Рифмастера, Кузьменко и Дугарь это более чем очевидно. Это указывает на слабость наших правоохранительных органов и спецслужб и нежелание руководства страны вообще заниматься этим делом", – отмечает активист.

Пост Сергея Филимонова на фейсбуке:

Внимание общественности – это единственное, что дает надежду на справедливость в деле жестокого заказного убийства журналиста Павла Шеремета, считает активист. Он поблагодарил всех неравнодушных, кто несмотря на дождь и летние отпуска все же пришел на акцию "Ищите настоящих убийц".

Кто такой "Боцман"

Как известно, Павел Шеремет на "Украинской правде" писал об участии бойцов полка Нацгвардии "Азов" в ограблении инкассаторов.

Бойцы "Азова" были последними гостями Павла Шеремета – несколько человек пришли к журналисту буквально за час до того, как под его автомобиль установили взрывчатку. Привел их к Шеремету Сергей Коротких – командир разведки "Азова", известный также как "Боцман" и "Малюта". По его словам, в ту ночь он якобы консультировался с журналистом насчет информационного сопровождения политических акций.

Также известно, что в 90-х годах Коротких учился в белорусской школе КГБ, затем занимал руководящие должности в ультраправых организациях "Русское национальное единство" (РНЕ) и "Национал-социалистическое общество" (НСО), причастных к преступлениям на расовой почве в Минске и Москве.

Коротких не скрывает, что принимал участие во многих военных конфликтах. В 2014 году он переехал в Украину, воевал с "Азовом" на Донбассе.

Что делает российский "Боцман" на службе Авакова:

Давняя история

Журналисты также выяснили, что Шеремет и Коротких имели давнюю историю отношений. Оказалось, что белорусский милиционер Валерий Игнатович, осужденный за похищение в 2000 году напарника Шеремета Дмитрия Завадского, был близким другом и родственником Коротких. Авторы одного из журналистских расследований предполагают, что Коротких мог убить Шеремета из-за событий 16-летней давности.

Также Коротких мог быть частью спецоперации по устранению критиков белорусского диктатора Александра Лукашенко. Эту версию подтверждают записи разговоров главы лукашенковского КГБ Вадима Зайцева. В частности, на записи от 11 апреля 2012 года зафиксировано инструктаж бойцов контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске, где обсуждается способ убийства Шеремета. Ставится задача его взорвать и выставить убийство публичным сигналом.

Режим Лукашенко планировал политические убийства:

В ходе расследования убийства Шеремета Коротких работал в полиции – возглавлял специально созданный под "азовцев" отдел охраны объектов стратегического значения, а потому имел все ресурсы для организации преступления.