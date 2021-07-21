Шукайте справжніх вбивць

Громадський активіст, ветеран російсько-української війни Сергій Філімонов, який свого часу був керівником київського осередку "Цивільного Корпусу Азов", повідомив у Facebook, що до цього злочину може бути причетним громадянин Росії Сергій Коротких, відомий також за прізвиськами "Боцман" і "Малюта".

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"Існує декілька журналістських розслідувань, які вказують на причетність до цього вбивства найближчого оточення Арсена Авакова. Розслідувачі називають конкретні імена і прізвища. Зокрема Сергія Коротких, громадянина Росії, колишнього голову департаменту охорони стратегічних об'єктів в МВС. Боцман-Малюта-Коротких досі не був допитаний попри численні ознаки його причетності до цього та інших вбивств", – пише Філімонов.

Сьогодні, на п'яту річницю смерті, вже абсолютно всім очевидно, що керівництво МВС системно і наполегливо саботувало слідство та маніпулювало суспільною думкою, – переконаний Сергій Філімонов.

"На додаток – якщо ще 3 роки тому могли бути якісь сумніви щодо того, чи покриває керівництво МВС реальних вбивць, то зараз, після розвалу справи Ріфмастера, Кузьменко і Дугарь це більш ніж очевидно. Це вказує на слабкість наших правоохоронних органів і спецслужб та небажання керівництва країни узагалі займатися цією справою", – зауважує активіст.

Пост Сергія Філімонова на фейсбуці:

Увага громадськості – це єдине, що дає надію на справедливість в справі жорстокого замовного вбивства журналіста Павла Шеремета, вважає активіст. Він подякував усім небайдужим, хто попри дощ і літні відпустки все ж прийшов на акцію "Шукайте справжніх вбивць".

Хто такий "Боцман"

Як відомо, Павло Шеремет на "Українській правді" писав про участь бійців полку Нацгвардії "Азов" у пограбуванні інкасаторів.

Бійці "Азова" були останніми гостями Павла Шеремета – кілька осіб прийшли до журналіста буквально за годину до того, як під його автомобіль встановили вибухівку. Привів їх до Шеремета Сергій Коротких – командир розвідки "Азова", відомий також як "Боцман" та "Малюта". За його словами, в ту ніч він нібито консультувався із журналістом щодо інформаційного супроводження політичних акцій.

Також відомо, що у 90-х роках Коротких навчався в білоруській школі КДБ, потім займав керівні посади в ультраправих організаціях "Російська національна єдність" (РНЄ) та "Націонал-соціалістичне товариство" (НСО), причетних до злочинів на расовому ґрунті у Мінську та Москві.

Коротких не приховує, що брав участь у багатьох військових конфліктах. У 2014 році він переїхав в Україну, воював з "Азовом" на Донбасі.

Що робить росіянин "Боцман" а службі Авакова:

Давня історія

Журналісти також з'ясували, що Шеремет та Коротких мали давню історію стосунків. Виявилось, що білоруський міліціонер Валерій Ігнатович, засуджений за викрадення у 2000 році напарника Шеремета Дмитра Завадського, був близьким другом та родичем Коротких. Автори одного з журналістських розслідувань припускають, що Коротких міг убити Шеремета через події 16-річної давнини.

Також Коротких міг бути частиною спецоперації з усунення критиків білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Цю версію підтверджують записи розмов очільника лукашенківського КДБ Вадима Зайцева. Зокрема, на записі від 11 квітня 2012 року зафіксовано інструктажу бійців контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" в офісі Зайцева в Мінську, де обговорюється спосіб вбивства Шеремета. Ставиться завдання його підірвати і виставити вбивство публічним сигналом.

Режим Лукашенка планував політичні вбивства:

Під час розслідування убивства Шеремета Коротких працював у поліції – очолював спеціально створений під "азовців" відділ охорони об'єктів стратегічного значення, а тому мав всі ресурси для організації злочину.