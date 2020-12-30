Впервые за 2 года: Boeing 737 Max совершил рейс с пассажирами – видео
Boeing 737 Max 29 декабря выполнил первый за почти 2 года рейс с пассажирами. Самолет авиакомпании American Airlines вылетел в США регулярным рейсом Майами – Нью-Йорк.
Эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек. Об этом сообщает DW.
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Что известно о первом рейсе
На борту самолета находились 100 пассажиров. Им было несколько неловко, однако люди не воспользовались другим рейсом, хотя имели такую возможность.
Что известно об авиакатастрофах Boeing
- Впервые Boeing 737 Max разбился в Индонезии в октябре 2018 года.
- Второй раз в марте 2019 года в Эфиопии.
- Причиной трагедий стали дефекты в работе программного обеспечения системы маневрирования.
- Также были нарушения в официальной системе контроля за производством самолетов.
- Из-за авиакатастрофы концерн потерял репутацию, что привело к рекордным убыткам авиастроителя.
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