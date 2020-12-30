Boeing 737 Max 29 декабря выполнил первый за почти 2 года рейс с пассажирами. Самолет авиакомпании American Airlines вылетел в США регулярным рейсом Майами – Нью-Йорк.

Эксплуатация самолета была запрещена в марте 2019 года после двух авиакатастроф, унесших жизни 346 человек. Об этом сообщает DW.

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Что известно о первом рейсе

На борту самолета находились 100 пассажиров. Им было несколько неловко, однако люди не воспользовались другим рейсом, хотя имели такую возможность.

Обратите внимание! Первый рейс Boeing 737 Max совершил после того, как Федеральное управление гражданской авиации США 18 ноября 2020 года разрешило коммерческую эксплуатацию самолета. Он получил новое программное обеспечение. В США Boeing 737 Max совершил свой первый рейс: видео АР

Что известно об авиакатастрофах Boeing