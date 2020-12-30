Вперше за 2 роки: Boeing 737 Max здійснив рейс із пасажирами – відео
Boeing 737 Max 29 грудня виконав перший за майже 2 роки рейс із пасажирами. Літак авіакомпанії American Airlines вилетів у США регулярним рейсом Маямі – Нью-Йорк.
Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб. Про це повідомляє DW.
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Що відомо про перший рейс
На борту літака перебували 100 пасажирів. Їм було дещо ніяково, однак люди не скористалися іншим рейсом, хоча мали таку можливість.
Що відомо про авіакатастрофи Boeing
- Вперше Boeing 737 Max розбився в Індонезії в жовтні 2018 року.
- Другий раз у березні 2019 року в Ефіопії.
- Причиною трагедій стали дефекти у роботі програмного забезпечення системи маневрування.
- Також були порушення в офіційній системі контролю за виробництвом літаків.
- Через авіакатастрофи концерн втратив репутацію, що призвело до рекордних збитків авіабудівника.
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