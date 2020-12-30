Boeing 737 Max 29 грудня виконав перший за майже 2 роки рейс із пасажирами. Літак авіакомпанії American Airlines вилетів у США регулярним рейсом Маямі – Нью-Йорк.

Експлуатацію літака було заборонено в березні 2019 року після двох авіакатастроф, які забрали життя 346 осіб. Про це повідомляє DW.

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Що відомо про перший рейс

На борту літака перебували 100 пасажирів. Їм було дещо ніяково, однак люди не скористалися іншим рейсом, хоча мали таку можливість.

Зверніть увагу! Перший рейс Boeing 737 Max здійснив після того, як Федеральне управління цивільної авіації США 18 листопада 2020 року дозволило комерційну експлуатацію літака. Він отримав нове програмне забезпечення. У США Boeing 737 Max здійснив свій перший рейс: відео АР

Що відомо про авіакатастрофи Boeing