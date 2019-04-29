07:15
29 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      Boeing 767 приземлился с горящим двигателем (видео)

      23 Читати новину українською
      Лайнер с горящим мотором удалось заснять
      Лайнер с горящим мотором удалось заснять / Фото из открытых источников

      Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга. Причиной этого стал инцидент с возгоранием двигателя судна в полете.

      Лайнер направлялся по маршруту Йоханнесбург – Хараре. Самолет вынужденно вернулся в пункт вылета – международного аэропорта Тамбо. На взлетно-посадочной полосе самолет встречали аварийные службы.

      Читайте также: Будапешт закрывает небо для ночных полетов

      Момент полета самолета Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways с горящим двигателем над аэропортом Йоханнесбурга (ЮАР) удалось заснять одному из очевидцев.

      На коротком 10-секундном видео видно, что под левым крылом самолета периодически появляются вспышки.

      Отмечается, что воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Тамбо. В результате инцидента никто не пострадал. Одной из версий пожара назвали возможное попадание птицы в турбину двигателя.

      blog_ava
      Созданный в пробирке: маленький детеныш большого индийского носорога – трогательные фото и видео
      сегодня
      138
      Теги: Африка ЮАР авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      28 апреля , 22:02 Куди Зеленський поведе Україну, вплив Росії на вибори і суд проти Порошенка: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1540
      Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      28 апреля , 22:01 Главные новости 28 апреля: Смертельный взрыв в Киеве, пасхальная эскалация на Донбассе
      2
      Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      28 апреля , 21:00 Як чинна влада зробила Ахметова монополістом
      Віталій Шабунін 342
      Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      28 апреля , 20:00 Кого має посадити Зеленський, щоб це не виглядало політичним переслідуванням
      Дмитро Гнап 679
      Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      28 апреля , 19:30 Каким будет президентство Зеленского и когда уменьшатся тарифы на газ, – топ-5 видео недели
      382
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      Дакота Джонсон беременна первенцем – СМИ
       9 октября 2018 , 09:49
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук