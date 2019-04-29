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      Boeing 767 приземлився з палаючим двигуном (відео)

      2478 Читать новость на русском
      Лайнер з палаючим мотором вдалося зафільмувати
      Лайнер з палаючим мотором вдалося зафільмувати / Фото з відкритих джерел

      Літак Boeing 767 авіакомпанії Zimbabwe Airways здійснив аварійну посадку в аеропорту Йоганнесбурга. Причиною цього став інцидент із займанням двигуна судна в польоті.

      Судно прямувало за маршрутом Йоганнесбург – Хараре. Літак вимушено повернувся до пункту вильоту – міжнародного аеропорту Тамбо. На злітно-посадковій смузі літак зустрічали аварійні служби.

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      Момент польоту літака Boeing 767 авіакомпанії Zimbabwe Airways з палаючим двигуном над аеропортом Йоганнесбурга (ПАР) вдалося зафільмувати одному з очевидців.

      На короткому 10-секундному відео видно, що під лівим крилом літака періодично з'являються спалахи.

      Зазначається, що повітряне судно благополучно приземлилося у міжнародному аеропорту Тамбо. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Однією з версій пожежі назвали можливе попадання птаха в турбіну двигуна.

      blog_ava
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      Теги: авіація ПАР Африка
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