Boeing окажет помощь украинской компании "Антонов": озвучены детали
С конца следующего года Boeing будет поставлять детали украинскому авиаконструкторскому бюро "Антонов", чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение уже подписано.
Об этом сообщает CNBC.
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"Отделение Boeing – Aviall с конца следующего года будет поставлять столько деталей для "Антонова", чтобы обеспечить производство 8 самолетов в год. Соответствующее соглашение было подписано на международном авиашоу в Фарнборо", – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Антонов" планирует в дальнейшем вместе с Аviall построить складской комплекс, где будут храниться все те материалы, которые больше невозможно импортировать из России.
Украинская компания "Антонов" попала в кризис после потери российского импорта в 2014 году в результате аннексии Россией украинского полуострова Крым и начала войну на востоке Украине. Как известно, компания "Антонов" строит крупнейшие в мире транспортные самолеты.
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