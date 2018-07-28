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Boeing надасть допомогу українській компанії "Антонов": озвучено деталі

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Boeing надасть допомогу компанії "Антонов"
Boeing надасть допомогу компанії "Антонов" / Фото з відкритих джерел

З кінця наступного року Boeing постачатиме деталі українському авіаконструкторському бюро "Антонов", щоб забезпечити виробництво 8 літаків на рік. Відповідну угоду вже підписано.

Про це повідомляє CNBC.

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"Відділення Boeing – Aviall з кінця наступного року постачатиме стільки деталей для "Антонова", щоб забезпечити виробництво 8 літаків на рік. Відповідну угоду було підписано на міжнародному авіашоу у Фарнборо", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що  "Антонов" планує в подальшому разом із Аviall збудувати складський комплекс, де зберігатимуться всі ті матеріали, які більше неможливо імпортувати з Росії.

Українська компанія "Антонов" потрапила у кризу після втрати російського імпорту в 2014 році внаслідок анексії Росією українського півострова Крим та початку війни на сході Україні. Як відомо, компанія "Антонов" будує найбільші в світі транспортні літаки.

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
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