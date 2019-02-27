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      Boeing представила новый боевой дрон под управлением искусственного интеллекта

      17 Читати новину українською
      Boeing Loyal Wingman // Boeing
      Boeing Loyal Wingman // Boeing / Boeing

      Австралийский офис корпорации Boeing в среду сообщил о том, что занимается созданием реактивного беспилотного боевого самолета под управлением новой системы искусственного интеллекта. Предполагается, что дрон будет выполнять задачи совместно с пилотированными истребителями.

      Корпорация впервые показала модель беспилотника Loyal Wingman в среду на аэрокосмической выставке Avalon проходящей в Мельбурне. Аппарат презентовал министр обороны Австралии Кристофер Пайн.

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      Отмечается, что проработанная система искусственного интеллекта и другого программного обеспечения беспилотника позволит ему летать самостоятельно или же сопровождать пилотируемые истребители. Визуально аппарат сконструирован так, чтобы напоминать боевой истребитель.

      В компании заявили, что беспилотник будет иметь длину 11,6 метра. Максимальная дальность полета боевой машины составит 3,7 тысячи километров. Аппарат будет оснащен системой для ведения радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. В будущем планируется предоставить возможность самолету переносить ракетно-бомбовую вооружение.

      Конструирование и сборка дрона будет проходить в австралийском городе Брисбен.

      В своем Twitter корпорация опубликовала короткий анимационный ролик, который показал полет трех перспективных беспилотников рядом с истребителем-бомбардировщиком Королевских ВВС Австралии F/A-18, а также самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 Wedgetail.

      Нам нужна гибкость и маневренность человека, объединенная со скоростью машины. Когда мы соединяем эти качества вместе, мы получаем весьма интересный результат,
      – отметил маршал авиации Австралии Лео Дэвис.

      Boeing ожидает, что первый полет беспилотника под управлением искусственного интеллекта состоится уже в 2020 году.

      Что известно о выставке Avalon?
      Это международная выставка военной и коммерческой авиации и аэрокосмической промышленности. Регулярными участниками мероприятия являются Королевские ВВС Австралии и военно-воздушные силы США. На выставке проходит авиашоу во время которого пилоты выполняют фигуры высшего пилотажа. Также посетители могут побывать внутри самолетов. Выставка проходит на аэродроме Avalon. Впервые мероприятие было проведено в 1957 году. За эти годы шоу стало одним из самых популярных событий Австралии.

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      Теги: Искусственный интеллект Оружие Австралия авиация
      Источник: 24 Канал
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