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      Boeing презентувала новий бойовий дрон під управлінням штучного інтелекту

      288 Читать новость на русском
      Boeing Loyal Wingman // Boeing
      Boeing Loyal Wingman // Boeing / Boeing

      Австралійський офіс корпорації Boeing у середу повідомив про те, що займається створення реактивного безпілотного бойового літака під управлінням нової системи штучного інтелекту. Передбачається, що дрон виконуватиме завдання спільно з пілотованими винищувачами.

      Корпорація вперше показала модель безпілотника Loyal Wingman у середу на аерокосмічній виставці Avalon Airshow 2019 що проходить у Мельбурні. Апарат презентував міністр оборони Австралії Крістофер Пайн.

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      Зазначається, що пропрацьована система штучного інтелекту та іншого програмного забезпечення безпілотника дозволить йому літати самостійно або ж супроводжувати пілотовані винищувачі. Візуально апарт сконструйовано так, щоб нагадувати бойовий винищувач.

      У компанії заявили, що безпілотник матиме довжину 11,6 метра. Максимальна дальність польоту бойової машини сягатиме 3,7 тисячі кілометрів. Апарат буде оснащено системою для ведення радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. У майбутньому планується надати можливість літаку переносити ракетно-бомбове озброєння.

      Конструювання та збирання дрона буде проходити у австралійському місті Брісбен.

      У своєму Twitter корпорація опублікувала короткий анімаційний ролик, який показав політ трьох перспективних безпілотників поряд з винищувачем-бомбардувальником Королівських ВПС Австралії F/A-18, а також з літаком дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-7 Wedgetail.

      Нам потрібна гнучкість і маневровість людини, об'єднана зі швидкістю машини. Коли ми з'єднуємо ці якості разом, ми отримуємо досить цікавий результат,
      – зазначив маршал авіації Австралії Лео Девіс.

      Boeing очікує, що перший політ безпілотника під керуванням штучного інтелекту відбудеться вже у 2020 році.

      Що відомо про виставку Avalon Airshow?Це міжнародна виставка військової та комерційної авіації і аерокосмічної промисловості. Регулярними учасниками заходу є Королівські ВПС Австралії і військово-повітряні сили США. На виставці проходить авіашоу під час якого пілоти виконують фігури вищого пілотажу. Також відвідувачі можуть побувати всередині літаків. Виставка проходить на аеродромі Avalon. Вперше захід було проведено 1957 року. За ці роки шоу стало однією з найбільш популярних подій Австралії.

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      Теги: Зброя Штучний інтелект Австралія авіація
      Джерело: 24 Канал
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