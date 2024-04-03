Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал союзников передать больше денег на закупку снарядов для Украины. Об этом он заявил в ходе комментирования продвижения чешской инициативы, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

Смотрите также Чехия нашла 800 тысяч боеприпасов для Украины: когда их могут передать

Нужно больше денег на снаряды для Украины

Ян Липавский говорит, что союзники должны усилить свою помощь для Украины, если хотят, чтобы та имела возможность защитить себя от российской агрессии. В частности, это касается закупки снарядов.

Отметим, Чехия инициировала закупку снарядов для украинской армии за пределами ЕС.

Нам нужно больше денег на эти снаряды. Нам нужно больше снарядов для Украины, потому что Россия все еще способна производить гораздо больше, гораздо больше, чем Украина может иметь на фронте,

– сказал Липавский.

Он напомнил, что около 20 стран уже пообещали предоставить деньги на закупку боеприпасов. Министр отметил, что 300 тысяч снарядов уже профинансировано, но данные постоянно обновляются.

Также Чехия ведет переговоры о закупке еще полмиллиона.

Коротко об инициативе Чехии