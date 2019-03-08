Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
Дима родился и вырос в шахтерском городке Антрацит Луганской области. Когда россияне и их наемники стали оккупировать Донбасс, он сразу принял для себя решение: "Пойду воевать!".
На момент начала войны Диме не было 18, так что решение защищать Украину пришлось немного отложить. Он видел, как захватывали Антрацит и, пережив ужас оккупации родного города, выехал с родителями на мирную территорию Украины.
На таких, как Дима, держится Украина. И таким, как 20-летний боец на видео, нужна наша с вами поддержка.
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Источник: 24 Канал
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