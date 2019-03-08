Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе

Дима родился и вырос в шахтерском городке Антрацит Луганской области. Когда россияне и их наемники стали оккупировать Донбасс, он сразу принял для себя решение: "Пойду воевать!".

На момент начала войны Диме не было 18, так что решение защищать Украину пришлось немного отложить. Он видел, как захватывали Антрацит и, пережив ужас оккупации родного города, выехал с родителями на мирную территорию Украины.





Дима окончил школу, дождался совершеннолетия и сразу пошел в военкомат. Сейчас ему 20 лет, он воюет в одной из механизированных бригад ВСУ и точно знает, что будет делать в день освобождения Антрацита.