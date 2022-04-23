Тогда кремлевский телевизор заверещал – "вот видите, на Украине нацисты!". Возможно, именно картинка в телевизоре была целью организаторов. Которые после погрома разбежались в Москву, Крым и Приднестровье. И оттуда уже начали давать интервью российским журналистам про "украинский фашизм".

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Русская отрава

Метиловый спирт не отличим от этилового без специальной экспертизы. Но государство проводит такую экспертизу, потому что метанол – это яд.

Боевую пропаганду тоже сложно отличить от СМИ, а активные мероприятия от митингов и демонстраций. Но государство обязано проводить такую экспертизу.

Боевая пропаганда – это яд. Она приводит к гибели людей. Распространители боевой пропаганды не могут рассчитывать на свободу слова, как и продавцы алкоголя с метанолом не могут рассчитывать на свободу предпринимательства.

К сожалению, не во всех демократических странах это осознают.

Угроза для Европы

Отрицатели агрессии кремля проводят прокремлевские митинги в Европе. Организаторы апеллируют к свободе слова и свободе собраний. При этом сами проводят активные мероприятия с целью создания картинки для боевой пропаганды.

Следующим этапом которой будет насилие в европейских городах.

Кремль годами создавал агентурную сеть среди национальных диаспор. При поддержке таргетированной боевой пропаганды они проводят активные мероприятия. Со временем "активка" перерастет в массовые беспорядки и теракты, чтобы потом сказать – "Вы хотите, как в Париже, Берлине и Кёльне!"

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: