Тоді кремлівський телевізор заверещав – "ось бачите, в Україні нацисти!". Можливо, саме картинка у телевізорі була метою організаторів, які після погрому розбіглися до Москви, Криму та Придністров'я. І звідти вже почали інтерв'ю російським журналістам про "український фашизм".

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Російська отрута

Метиловий спирт не відрізняється від етилового без спеціальної експертизи. Але держава проводить таку експертизу, бо метанол – це отрута.

Бойову пропаганду теж важко відрізнити від ЗМІ, а активні заходи від мітингів та демонстрацій. Але держава має проводити таку експертизу.

Бойова пропаганда – це отрута. Вона призводить до загибелі людей. Розповсюджувачі бойової пропаганди не можуть розраховувати на свободу слова, а також продавці алкоголю з метанолом не можуть розраховувати на свободу підприємництва. На жаль, не у всіх демократичних країнах це розуміють.

Загроза для Європи

"Заперечувачі" агресії Кремля проводять прокремлівські мітинги у Європі. Організатори апелюють до свободи слова та свободи зборів. При цьому самі проводять активні заходи для створення картинки для бойової пропаганди.

Наступним етапом буде насильство у європейських містах.

Кремль роками створював агентурну мережу серед національних діаспор. За підтримки таргетованої бойової пропаганди вони проводять активні заходи. Згодом "активка" переросте в масові заворушення та теракти, щоб потім сказати – "Ви хочете, як у Парижі, Берліні та Кельні!"

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: