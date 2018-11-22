Боевая контрразведка и перекрытое финансирование: как противостоять всем видам российских угроз

О том, оправдались ли надежды людей, которые пять лет назад вышли на Майдан, а также возможен ли в Украине реванш пророссийских сил – в прямом эфире 24 канала заявил экс-глава СБУ, а ныне лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

Воплощены ли надежды Майдана.

– С болью в сердце признаю – надежды украинцев не оправдались. Не состоялось жесткого и публичного наказания тогдашнего руководства, которое планировало и осуществляло преступления против участников революции и которое применило всю государственную машину против украинцев.

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– У меня было и есть понимание, что надо сделать, чтобы не происходили события, которые еще больше дестабилизируют страну. Особенно учитывая то, что внешний агрессор до сих пор не покинул территорию Украины. Мы должны требовать и осуществить правосудие.

Доказательства есть. Я сам передал действующему президенту всю доказательную базу. Глазьев, советник Путина, Сурков, три группы Фсбшников принимали непосредственное участие в правонарушениях во время Майдана. Их приглашали бывшие руководители и вместе с ними совершали преступления против граждан Украины. Но где же эти доказательства? Почему до сих пор хотя бы эти российские чиновники не названы в украинском суде и не наказаны украинским судом, пусть даже заочно?

– Эта власть пришла на крови во время Революции Достоинства, уселась в кресла и занимается чем угодно, только не наказанием виновных в преступлениях против Майдана.

Как избежать реванша пророссийских сил

– Управлять страной должен такой президент, который не позволит российского вмешательства. Не будет заниматься бизнесом или торговлей с агрессором.

А самое главное – создать боевую украинскую контрразведку, антитеррористический боевой центр противодействия всем видам российских угроз, и раз и навсегда перекрыть каналы финансирования из России или из офшоров пророссийских партий и другим подрывным силам.

– 1825 дней власть обманывает людей. Поднимает тарифы, ворует украинский газ или делает вид, что его нет. И только на 1826-й день, в день выборов, каждый украинец получит настоящую власть в собственные руки. И может изменить ситуацию, избрав того, кто способен действовать и будет служить людям, а не бежать на Мальдивы.

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