Бойова контррозвідка і перекрите фінансування: як протидіяти усім видам російських загроз

Про те, чи справдилися надії людей, які п'ять років тому вийшли на Майдан, а також чи можливий в Україні реванш проросійських сил – у прямому ефірі 24 каналу розповів екс-голова СБУ, а нині лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Чи втілені сподівання Майдану

– З болем в серці визнаю – надії українців не справдились. Не відбулось жорсткого і публічного покарання тодішнього керівництва, яке планувало і здійснювало злочини проти учасників революції і яке застосувало всю державну машину проти українців.

Читайте також: Чому на Донбасі не було Євромайдану: влучний коментар активіста

– У мене було і є розуміння, що треба зробити, щоб не відбувалися події, які ще більше дестабілізують країну. Особливо враховуючи те, що зовнішній агресор досі не покинув територію України. Ми маємо вимагати і здійснити правосуддя.

Докази є. Я сам передав чинному президенту всю доказову базу. Глазьєв, радник Путіна, Сурков, три групи ФСБшників брали безпосередню участь у правопорушеннях під час Майдану. Їх запрошували колишні керівники і з ними разом чинили злочини проти громадян України. Але де ж ці докази? Чому досі хоч би ці російські посадовці не названі в українському суді і не покарані українським судом, нехай навіть заочно?

– Ця влада зайшла на крові під час Революції Гідності, всілася у крісла і займається чим завгодно, тільки не покаранням винних у злочинах проти Майдану.

Як уникнути реваншу проросійських сил

– Керувати країною повинен такий президент, який не дозволить російське втручання. Не буде займатися бізнесом чи торгівлею з агресором.

А найголовніше – створити бойову українську контррозвідку, антитерористичний центр як бойовий центр протидії усім видам російських загроз, й раз і назавжди перекрити канали фінансування з Росії чи з офшорів проросійських партій та іншим підривним силам.

– 1825 днів влада дурить людей. Піднімає тарифи, краде український газ чи вдає, що його немає. І тільки на 1826-й день, у день виборів, кожен українець отримає справжню владу у власні руки. І може змінити ситуацію, обравши того, хто здатен діяти і буде служити людям, а не втікати на Мальдіви.

Більше – дивіться у відео.