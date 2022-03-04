Беловодск – на севере Луганщины, центр Старобельского района.

Боевик прибыл сюда в сопровождении российских военных. После самопровозглашения себя руководителем военно-гражданской администрации требовал полного подчинения всех органов местной власти.

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Оккупант заявил, что Беловодск теперь территория ЛНР и призвал местных жителей и правоохранителей обеспечить ему и российским войскам поддержку.

СБУ начала производство в отношении боевика. Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

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