Біловодськ – на півночі Луганщини, центр Старобільського району.

Бойовик прибув сюди у супроводі російських військових. Після самопроголошення себе керівником військово-цивільної адміністрації, вимагав повного підпорядкування всіх органів місцевої влади.

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Окупант заявив, що Біловодськ тепер є територією "ЛНР" і закликав місцевих мешканців і правоохоронців забезпечити йому і російським військам підтримку.

СБУ розпочала провадження щодо цього бойовика. Триває досудове розслідування за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

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