Боевик на Донбассе угрожал наблюдателям автоматом: детали инцидента

К востоку от Казачьего, недалеко от Мариуполя, 5 марта боевик с АК-74 навел автомат на членов Наблюдательной мониторинговой миссии.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

С вооруженным боевиком соткнулись сразу шесть работников Миссии на двух бронированных автомобилях. Мужчина с автоматом стоял на блокпосту вооруженных формирований, расположенном на восточной окраине Казачьего.

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Мужчина навел автомат на первый автомобиль миссии, который на тот момент находился примерно в 120 метрах к западу от блокпоста. Приблизившись на расстояние ориентировочно 100 метров западнее блокпоста, команда СММ увидела, как мужчина опустился на колено, продолжая держать автомат нацеленным на автомобиль.

Патруль СММ остановился и водитель первого автомобиля приоткрыл дверь и попросил мужчину опустить оружие и позвать своего командира.

Вооруженный боевик, матерясь, сказал на русском языке: "Немедленно уезжайте отсюда. Если подъедете ближе, я буду стрелять". Между тем он постоянно держал первый автомобиль СММ на прицеле.

После этого патруль миссии немедленно покинул территорию. К счастью, в результате спора никто не пострадал.