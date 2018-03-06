Бойовик на Донбасі погрожував спостерігачам автоматом: деталі інциденту

На схід від Козацького, що неподалік від Маріуполя, 5 березня бойовик з АК-74 навів автомат на члена Спостережно моніторингової місії.

Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

З озброєним бойовиком зіткнулися одразу шість працівників Місії на двох броньованих автомобілях. Чоловік з автоматом стояв на блокпості збройних формувань, розташованому на східній околиці Козацького.

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Чоловік навів автомат на перший автомобіль місії, який на той момент був приблизно за 120 метрів на захід від блокпоста. Наблизившись на відстань орієнтовно 100 метрів західніше блокпоста, команда СММ побачила, як чоловік опустився на коліно, продовжуючи тримати автомат націленим на автомобіль.

Патруль СММ зупинився і водій першого автомобіля привідкрив двері та попросив чоловіка опустити зброю і покликати свого командира.

Озброєний бойовик, лаюючись, сказав російською мовою: "Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму". Тим часом він постійно тримав перший автомобіль СММ на прицілі.

Опісля цього патруль місії негайно покинув територію. На щастя, в результаті суперечки ніхто не постраждав.