14:08
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бойовик на Донбасі погрожував спостерігачам автоматом: деталі інциденту

496 Читать новость на русском
СММ ОБСЄ
СММ ОБСЄ

На схід від Козацького, що неподалік від Маріуполя, 5 березня бойовик з АК-74 навів автомат на члена Спостережно моніторингової місії.

Про це мовиться у звіті СММ ОБСЄ.

З озброєним бойовиком зіткнулися одразу шість працівників Місії на двох броньованих автомобілях. Чоловік з автоматом стояв на блокпості збройних формувань, розташованому на східній околиці Козацького.

Читайте також: Терористи Донбасу створили закриту зону біля моря

Чоловік навів автомат на перший автомобіль місії, який на той момент був приблизно за 120 метрів на захід від блокпоста. Наблизившись на відстань орієнтовно 100 метрів західніше блокпоста, команда СММ побачила, як чоловік опустився на коліно, продовжуючи тримати автомат націленим на автомобіль.

Патруль СММ зупинився і водій першого автомобіля привідкрив двері та попросив чоловіка опустити зброю і покликати свого командира.

Озброєний бойовик, лаюючись, сказав російською мовою: "Негайно їдьте звідси! Якщо під’їдете ближче, я стрілятиму". Тим часом він постійно тримав перший автомобіль СММ на прицілі.

Опісля цього патруль місії негайно покинув територію. На щастя, в результаті суперечки ніхто не постраждав.

Теги: Новини України Війна на Донбасі ОБСЄ АТО
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук