Бородаю не хватило одного голоса

Бородай был на 8 месте в федеральном списке партии Владимира Путина "Единая Россия" в Ростовской области. Однако в парламент прошло 4 депутата по федеральным спискам.

К теме Экс-главарь донецких боевиков Бородай баллотируется в Госдуму от партии Путина

От "Единой России" мандаты получили:

губернатор Ростовской области Василий Голубев;

главный врач областной детской клинической больницы Светлана Пискунова;

учитель математики и обладатель звания "Учитель года 2020" Михаил Гуров;

внук известного политического деятеля Вячеслав Никонов.

Однако трое из них отказалась от мандатов в пользу других кандидатов. Бородаю же не хватило 1 голоса.

Почему не прошел Прилепин

Кандидат от партии "Справедливая Россия – За правду" Прилепин сам отказался от мандата в пользу соратника Дмитрия Кузнецова. На протяжении всей предвыборной компании оккупант критиковал политику Кремля. Мол, в 2014 году они не "помогали Донбассу", а начали "проявлять себя" только перед выборами в Госдуму.

Что известно о боевиках Прилепине и Бородае

Александр Бородай был так называемым "главой правительства" боевиков Донецкой области. Он выступал за присоединение Донбасса в состав России. В Украине оккупанта объявили в розыск обвинив в посягательстве на территориальную целостность и захвате государственной власти.

Захар Прилепин был советником главаря донецких боевиков Александра Захарченко. В 2017 году СБУ открыла против него уголовное производство по статьям об участии в деятельности террористической организации и финансирования терроризма.

Обратите внимание! Украина не признает выборы в Госдуму России, ведь к голосованию привлекли жителей временно оккупированных территорий Украины. Верховная Рада приняла постановление о непризнании легитимности депутатов Госдумы.