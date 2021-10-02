Бородаю не вистачило одного голосу

Бородай був на 8 місці у федеральному списку партії Володимира Путіна "Єдина Росія" у Ростовській області. Однак у парламент пройшло 4 депутати по федеральних списках.

До теми Ексватажок донецьких бойовиків Бородай балотується в Держдуму від партії Путіна

Від "Єдиної Росії" мандати отримали:

губернатор Ростовської області Василь Голубєв;

головна лікарка обласної дитячої клінічної лікарні Світлана Піскунова;

учитель математики і володар звання "Учитель року 2020" Михайло Гуров;

онук відомого політичного діяча В'ячеслав Ніконов.

Однак троє з них відмовилася від мандатів на користь інших кандидатів. Бородаю ж не вистачило 1 голосу.

Чому не пройшов Прилєпін

Кандидат від партії "Справедлива Росія – За правду" Прилєпін сам відмовився від мандату на користь соратника Дмитра Кузнецова. Впродовж всієї передвиборчої компанії окупант критикував політику Кремля. Мовляв, у 2014 році вони не "допомагали Донбасу", а почали "проявляти себе" лише перед виборами у Держдуму.

Що відомо про бойовиків Прилєпіна та Бородая

Олександр Бородай був так званим "головою уряду" бойовиків Донецької області. Він виступав за приєднання Донбасу до складу Росії. В Україні окупанта оголосили у розшук звинувативши у посяганні на територіальну цілісність і захопленні державної влади.

Захар Прилєпін був радником ватажка донецьких бойовиків Олександра Захарченка. У 2017 році СБУ відкрила проти нього кримінальне провадження за статтями про участь у діяльності терористичної організації та фінансування тероризму.

Зверніть увагу! Україна не визнає вибори у Держдуму Росії, адже до голосування залучили мешканців тимчасово окупованих територій України. Верховна Рада ухвалила постанову про невизнання легітимності депутатів Держдуми.