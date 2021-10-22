Как рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, оккупанты восстанавливают уже имеющиеся и оборудуют новые позиции.

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В то же время пророссийские боевики активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

Противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин:

ПФМ-1,

ПОМ-2,

ПМН-2,

МОН-50,

ОЗМ-72.

Обратите внимание! Эти мины запрещены международными конвенциями.

Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, проживающего на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях,

– отметили разведчики.

Заметим, что от военных действий на Донбассе страдает и мирное население. Так, Украина потеряла в войне с Россией более 150 детей. Еще более трех тысяч несовершеннолетних получили различные травмы.

Ежегодно в Украине 4 июня чтят память детей, погибших из-за российской агрессии. Верховная Рада поддержала соответствующий законопроект 1 июня – в День защиты прав детей.

Полный текст публикации Главного управления разведки Минобороны Украины:

Российские оккупационные войска продолжают наращивать инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций. Противник восстанавливает уже имеющиеся и оборудует новые позиции, в том числе ложные, с использованием макетов техники и вооружения.

В то же время оккупанты активизировали инженерные работы и минирование участков местности в тыловых районах неподалеку от линии соприкосновения.

При этом, противник расширяет границы районов для размещения техники и вооружения и устанавливает вокруг них новые минно-взрывные заграждения с использованием противотанковых и противопехотных мин ПФМ-1, ПОМ-2, ПМН-2, МОН-50, ОЗМ-72, запрещенных международными Конвенциями.

Указанные действия российских оккупационных войск создают дополнительную опасность для гражданского населения, которое проживает на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.