Боевики на Донбассе атаковали жилые районы: в штабе ООС показали последствия обстрела
Пророссийские боевики 24 апреля из запрещенных минометов 120 калибра обстреляли жилые района Водяного Донецкой области. К счастью, в результате атак врага никто не пострадал.
Источник:пресс-центр ООС
Украинские военные сообщают, что обстрел оккупанты совершили со своих позиций вблизи населенного пункта Пикузы.
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Боевики обстреляли жилые районы
Обстреливая жилые районы Водяного, наемники России били из запрещенного вооружения, в частности:
- выпустили 12 мин из минометов калибра 120 миллиметров;
- выпустили 4 мины из миномета калибра 82 миллиметра;
- произвели 12 выстрелов из СПГ.
В результате атак российских оккупационных войск были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских жителей.
Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам,
– отмечают в штабе.
По результатам верификации в СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами.
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