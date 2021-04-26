Пророссийские боевики 24 апреля из запрещенных минометов 120 калибра обстреляли жилые района Водяного Донецкой области. К счастью, в результате атак врага никто не пострадал.

Украинские военные сообщают, что обстрел оккупанты совершили со своих позиций вблизи населенного пункта Пикузы.

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Боевики обстреляли жилые районы

Обстреливая жилые районы Водяного, наемники России били из запрещенного вооружения, в частности:

выпустили 12 мин из минометов калибра 120 миллиметров;

выпустили 4 мины из миномета калибра 82 миллиметра;

произвели 12 выстрелов из СПГ.

В результате атак российских оккупационных войск были повреждены объекты критической инфраструктуры и частные хозяйства. К счастью, обошлось без жертв среди гражданских жителей.

Украинской стороной СЦКК осуществлена верификация обстрелов, в результате чего зафиксированы воронки от разрывов, остатки боеприпасов и ущерб, нанесенный домохозяйствам,

– отмечают в штабе.

По результатам верификации в СММ ОБСЕ направлена нота с соответствующими доказательными материалами.