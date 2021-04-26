Бойовики на Донбасі атакували житлові райони: у штабі ООС показали наслідки обстрілу
Проросійські бойовики 24 квітня зі заборонених мінометів 120 калібру обстріляли житлові району Водяного, що на Донеччині. На щастя, унаслідок атак ворога ніхто не постраждав.
Джерело:пресцентр ООС
Українські військові повідомляють, що обстріл окупанти здійснили зі своїх позицій поблизу населеного пункту Пікузи.
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Бойовики обстріляли житлові райони
Обстрілюючи житлові райони Водяного, найманці Росії гатили зі забороненого озброєння, зокрема:
- випустили 12 мін з мінометів калібру 120 міліметрів;
- випустили 4 міни з міномету калібру 82 міліметри;
- здійснили 12 пострілів з СПГ.
У результаті атак російських окупаційних військ було пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури та приватні господарства. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних мешканців.
Українською стороною СЦКК здійснено верифікацію обстрілів, у результаті чого зафіксовано воронки від розривів, залишки боєприпасів та збитки, завдані домогосподарствам,
– зазначають у штабі.
За результатами верифікації до СММ ОБСЄ направлено ноту з відповідними доказовими матеріалами.
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