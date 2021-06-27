В каком состоянии пострадавший

Российские наемники открыли огонь из автоматических станковых гранатометов неподалеку Старогнатовки. К счастью, военный выжил.

Читайте также Более 50 мин за полчаса: военные ВСУ показали последствия мощного обстрела – фото, видео

Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас боец находится в удовлетворительном состоянии.

О нарушении режима тишины Украина уже сообщила ОБСЕ.

Как прошли сутки на Донбассе

В течение суток боевики 4 раза нарушили договоренности и открыли огонь. Они стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Где было горячо

Возле Шумов,

неподалеку Водяного.

Наши военные также зафиксировали вражеский беспилотник типа "Орлан-10" на севере Луганщины. Он пересек линию разграничения. Вражеский беспилотник вовремя подавили средствами РЭБ.

Кроме того, пиротехники разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Обратите внимание! 26 июня от вражеской пули погиб старший водитель мотопехотной роты Андрей Гонар. Трагедия произошла в последний день контракта военного. Родом боец был из Кривого Рода, там у него осталось трое детей.