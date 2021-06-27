В каком состоянии пострадавший
Российские наемники открыли огонь из автоматических станковых гранатометов неподалеку Старогнатовки. К счастью, военный выжил.
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Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь и отвезли в госпиталь. Сейчас боец находится в удовлетворительном состоянии.
О нарушении режима тишины Украина уже сообщила ОБСЕ.
Как прошли сутки на Донбассе
В течение суток боевики 4 раза нарушили договоренности и открыли огонь. Они стреляли из минометов 120-го и 82-го калибров, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Где было горячо
- Возле Шумов,
- неподалеку Водяного.
Наши военные также зафиксировали вражеский беспилотник типа "Орлан-10" на севере Луганщины. Он пересек линию разграничения. Вражеский беспилотник вовремя подавили средствами РЭБ.
Кроме того, пиротехники разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.