У якому стані постраждалий
Російські найманці відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів неподалік Старогнатівки. На щастя, військовий вижив.
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Йому оперативно надали першу медичну допомогу і відвезли у госпіталь. Наразі боєць перебуває у задовільному стані.
Про порушення режиму тиші Україна вже повідомила ОБСЄ.
Як минула доба на Донбасі
Впродовж доби бойовики 4 рази порушили домовленості та відкрили вогонь. Вони стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Де було гаряче
- Біля Шумів,
- неподалік Водяного.
Наші військові також зафіксували ворожий безпілотник типу "Орлан-10" на півночі Луганщини. Він перетнув лінію розмежування. Ворожий дрон вчасно подавили засобами РЕБ.
Крім того, піротехніки розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.