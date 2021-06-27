У якому стані постраждалий

Російські найманці відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів неподалік Старогнатівки. На щастя, військовий вижив.

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Йому оперативно надали першу медичну допомогу і відвезли у госпіталь. Наразі боєць перебуває у задовільному стані.

Про порушення режиму тиші Україна вже повідомила ОБСЄ.

Як минула доба на Донбасі

Впродовж доби бойовики 4 рази порушили домовленості та відкрили вогонь. Вони стріляли з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Де було гаряче

Біля Шумів,

неподалік Водяного.

Наші військові також зафіксували ворожий безпілотник типу "Орлан-10" на півночі Луганщини. Він перетнув лінію розмежування. Ворожий дрон вчасно подавили засобами РЕБ.

Крім того, піротехніки розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 37 вибухонебезпечних предметів.

Зверніть увагу! 26 червня від ворожої кулі загинув старший водій мотопіхотної роти Андрій Гонар. Трагедія трапилася в останній день контракту військового. Родом боєць був з Кривого Роду, там у нього залишилося троє дітей.