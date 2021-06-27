Обійшлося без жертв, українські захисники оговтуються від пережитого. Водночас військові розповіли деталі того, як відбувався обстріл.

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Деякі захисники на фронті такі потужні калібри у бік своїх позицій спостерігали вперше. Бліндаж почав здригатися від розривів мін.

"Командир роти хоча б встиг віддати команду, щоб всі забігли в укриття. Виставили по одному спостерігачу, які стежили за обстановкою, бо противник, ймовірно, міг перейти в наступ", – розповів військовослужбовець Збройних сил Василь.

Деякі військові якраз чергували на посту і знали, що під прикриттям мінометного обстрілу можуть підступатися ворожі диверсанти.



Російські найманці надалі не дотримують режиму тиші / Фото 24 каналу

"Я насамперед думав, щоб не потрапили в наші бліндажі та техніку. Головне, щоб люди лишилися живі. За людей, за побратимів переживаєш", – сказав військовослужбовець ЗСУ Валентин.

Окупанти випустили понад 50 мін

Загалом у бік позицій Об'єднаних сил окупанти випустили 52 міни. Без жертв обійшлося дивом. Обстріл, за інформацією військових, тривав приблизно 1,5 години.

Уламки та вирви наочно демонструють як російсько-терористичні війська нехтують мінськими угодами й гатять забороненим калібром. Військові пояснили, що 120 міни, калібр від 100 і більше – заборонений.



Калібр від 100 і більше – заборонений / Фото 24 каналу

На фронті від початку бойових дій боєприпаси, які використовують окупанти стали більш якісними. Раніше не вибухав кожен третій снаряд, був бракований чи старий. Наразі з понад пів сотні – не розірвалися лише 2. Це свідчить про те, що Росія регулярно забезпечує своїх найманців новим озброєнням та боєприпасами.

Не пощастило й спостерігачам, які мають дивитись як бойовики дотримуються режиму тиші. Цього разу уламки мін посікли машину Спільного центру контролю та координації з питань припинення вогню.



Уламки мін посікли машину СЦКК / Фото 24 каналу

Поблизу Новотошківського вони забезпечували роботу представників Міжнародного Червоного Хреста. Окупанти гарантували їм безпеку, та вкотре обіцянок не дотрималися.

Зверніть увагу! Окупанти продовжують здійснювати обстріли населених пунктів із застосуванням заборонених видів озброєння. 26 червня збройні формуваннями Росії здійснили обстріл Красногорівки.