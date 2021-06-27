Обійшлося без жертв, українські захисники оговтуються від пережитого. Водночас військові розповіли деталі того, як відбувався обстріл.
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Деякі захисники на фронті такі потужні калібри у бік своїх позицій спостерігали вперше. Бліндаж почав здригатися від розривів мін.
"Командир роти хоча б встиг віддати команду, щоб всі забігли в укриття. Виставили по одному спостерігачу, які стежили за обстановкою, бо противник, ймовірно, міг перейти в наступ", – розповів військовослужбовець Збройних сил Василь.
Деякі військові якраз чергували на посту і знали, що під прикриттям мінометного обстрілу можуть підступатися ворожі диверсанти.
Російські найманці надалі не дотримують режиму тиші / Фото 24 каналу
"Я насамперед думав, щоб не потрапили в наші бліндажі та техніку. Головне, щоб люди лишилися живі. За людей, за побратимів переживаєш", – сказав військовослужбовець ЗСУ Валентин.
Окупанти випустили понад 50 мін
Загалом у бік позицій Об'єднаних сил окупанти випустили 52 міни. Без жертв обійшлося дивом. Обстріл, за інформацією військових, тривав приблизно 1,5 години.
Уламки та вирви наочно демонструють як російсько-терористичні війська нехтують мінськими угодами й гатять забороненим калібром. Військові пояснили, що 120 міни, калібр від 100 і більше – заборонений.
Калібр від 100 і більше – заборонений / Фото 24 каналу
На фронті від початку бойових дій боєприпаси, які використовують окупанти стали більш якісними. Раніше не вибухав кожен третій снаряд, був бракований чи старий. Наразі з понад пів сотні – не розірвалися лише 2. Це свідчить про те, що Росія регулярно забезпечує своїх найманців новим озброєнням та боєприпасами.
Не пощастило й спостерігачам, які мають дивитись як бойовики дотримуються режиму тиші. Цього разу уламки мін посікли машину Спільного центру контролю та координації з питань припинення вогню.
Уламки мін посікли машину СЦКК / Фото 24 каналу
Поблизу Новотошківського вони забезпечували роботу представників Міжнародного Червоного Хреста. Окупанти гарантували їм безпеку, та вкотре обіцянок не дотрималися.