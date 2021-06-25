Найманці вранці 25 червня відкрили вогонь по наших позиціях біля Новотошківського із мінометів калібру 82 міліметри та стрілецької зброї. Всього випустили 52 міни.

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Обстріли вели із Донецького

У штабі Операції Об'єднаних сил наголосили, що обстріли вели із Донецького, а там нещодавно проводили начебто інженерні роботи. Під вогонь потрапив автомобіль спостережної групи "Новотошківське". На щастя, ніхто не постраждав.

Важливо! Про цинізм окупантів свідчить те, що вогонь відкрили під час проведення гуманітарних заходів персоналом Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Представники місії були змушені покинути небезпечну територію.

Україна передала ноту голові СММ ОБСЄ

Всі порушення українська сторона зафіксувала та направила ноти на адресу голови спостережної місії ОБСЄ.

Напередодні осколкове поранення отримав український воїн

Зазначимо, що лише напередодні український воїн отримав проникаюче осколкове поранення біля Водяного. Окупанти відкривали вогонь по українських позиціях зі станкових гранатометів. Військового екстрено доправили до лікарні. Його стан оцінили як середньої важкості.