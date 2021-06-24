Окупанти стріляли по українських позиціях зі станкових гранатометів. Воїну, яку отримав проникаючі осколкові поранення, надали першу допомогу.

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Стан захисника оцінили як середньої важкості

Одразу після цього пораненого захисника доставили до лікарні. Медики оцінили його стан як середньої важкості. На місці події прибули представники військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ.

Зверніть увагу! Про дії сторони противника повідомили ОБСЄ.

Яка ситуація на Донбасі була напередодні

За добу 23 червня окупанти одразу 22 рази проігнорували домовленість про режим тиші. Вони обстрілювали наші позиції з різного озброєння. Зокрема мовиться про міномети 82 та 120 калібру, артилерійські системи 122 калібру, а також ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

Біля яких населених пунктів було неспокійно:

Новоселівка,

Майорськ,

Південне,

Мар'їнка,

Красногорівка,

Старогнатівка,

Новгородське,

Авдіївка,

Луганське,

Водяне,

Новоолександрівка,

Новотошківське,

Золотоге-4,

Широкине.

Також сторона противника спробувала влаштувати провокації з допомогою безпілотників, проте українські сили ці спроби попередили.