Оккупанты стреляли по украинским позициям из станковых гранатометов. Воину, которую получил проникающие осколочные ранения, оказали первую помощь.

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Состояние защитника оценили как средней тяжести

Сразу после этого раненого защитника доставили в больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести. На место происшествия прибыли представители воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Обратите внимание! О действиях стороны противника сообщили ОБСЕ.

Какова ситуация на Донбассе была накануне

За сутки 23 июня оккупанты сразу 22 раза проигнорировали договоренность о режиме тишины. Они обстреливали наши позиции из различного вооружения. В частности говорится о минометах 82 и 120 калибра, артиллерийские системы 122 калибра, а также ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

Возле каких населенных пунктов было неспокойно:

Новоселовка,

Майорск,

Пивденное,

Марьинка,

Красногоровка,

Старогнатовка,

Новгородское,

Авдеевка,

Луганское,

Водяное,

Новоалександровка,

Новотошковское,

Золотое-4,

Широкино.

Также сторона противника попыталась устроить провокации с помощью беспилотников, однако украинские силы эти попытки предупредили.