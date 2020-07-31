С начала текущих суток на участках большинства подразделений боевики придерживались режима тишины. Правда, оккупанты не смогли обойтись без провокаций – наблюдатели зафиксировали 2 выстрела.

Пророссийские боевики обстреляли Водяное и Южное. Об этом сообщает прессслужба ООС.

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Враг осуществлял обстрелы из станкового гранатомета и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.

Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой,

– говорится в сообщении.

В ОСС отметили, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции надлежаще выполняют задачи и другие подразделения Объединенных сил.

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За прошедшие сутки, 30 июля, оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Противник предпринял провокационные выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское и Орехово.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских провокаций, не было.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.



Карта оукупированного Донбасса / Инфографика 24 канала