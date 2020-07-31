Боевики дважды обстреляли позиции ВСУ: наши защитники не открывали огонь в ответ
С начала текущих суток на участках большинства подразделений боевики придерживались режима тишины. Правда, оккупанты не смогли обойтись без провокаций – наблюдатели зафиксировали 2 выстрела.
Пророссийские боевики обстреляли Водяное и Южное. Об этом сообщает прессслужба ООС.
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Враг осуществлял обстрелы из станкового гранатомета и стрелкового оружия. К счастью, потерь среди бойцов ВСУ нет.
Огневые провокации противника были неприцельными, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой,
– говорится в сообщении.
В ОСС отметили, что кроме украинских военнослужащих в районе проведения операции надлежаще выполняют задачи и другие подразделения Объединенных сил.
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- За прошедшие сутки, 30 июля, оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня.
- Противник предпринял провокационные выстрелы из подствольного гранатомета и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Новотошковское и Орехово.
- Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь, вследствие вражеских провокаций, не было.
- Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.