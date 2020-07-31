Від початку поточної доби на ділянках більшості підрозділів бойовики дотримувалися режиму тиші. Щоправда, окупанти не змогли обійтися без провокацій – спостерігачі зафіксували 2 постріли.

Проросійські бойовики обстріляли Водяне та Південне. Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Ворог здійснював обстріли зі станкового гранатомета та стрілецьку зброю. На щастя, втрат серед бійців ЗСУ немає.

Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою,

– мовиться у повідомленні.

В ОСС наголосили, що окрім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об'єднаних сил.

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Підрозділи ДСНС під час розмінування знайшли 93 невідомих вибухових пристрої у прифронтових населених пунктах Донбасу.

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За минулу добу, 30 липня, окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню.

Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомета і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське й Оріхове.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих провокацій, не було.

Підрозділи Об'єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.



Карта окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу