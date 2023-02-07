Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии.

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Как все произошло

В тюрьме на северо-западе Сирии заключённые подняли бунт. В результате этого сбежали не менее 20 человек. По информации издания, все они являются боевиками ИГИЛ.

По данным собеседника агентства, в тюрьме в городе Раджо содержатся около 2 тысяч человек, большинство из них (1,3 тысячи) причастны к террористической группировке. В тюрьме также содержат бойцов, возглавляемых курдами сил.

Чиновник тюрьмы рассказал, как скрылись заключенные: "После землетрясения Раджо пострадал, а заключенные начали бунт и взяли под свой контроль часть тюрьмы… Около 20 пленных сбежали... которые, как считают, боевики ИГИЛ" .

Также отметили, что землетрясение магнитудой 7,8 балла, сопровождавшееся десятками подземных толчков в регионе, нанесло ущерб тюрьме: треснули стены и двери.

Сирийская обсерватория по соблюдению прав человека, базирующаяся в Британии, заявила, что не может проверить, бежали ли пленные, но подтвердила, что был мятеж.

Справочно. ИГИЛ или "Исламское государство" – террористическая группировка, исповедующая принципы джихадизма. Оно возникло в 2006 году в Ираке путем объединения одиннадцати радикальных исламистских группировок во главе с местным центром "Аль-Каиды".

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